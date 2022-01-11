В Мининформации отметили, что за получением новых разрешений на трансляцию "уполномоченные на то лица в Мининформ не обращались".
Важно В Беларуси силовики массово обыскивают журналистов и правозащитников: есть задержанные
Речь идет об иностранных телепрограммах:
- Ultra 4K Extreme,
- "Телеканал "Деда Мороза",
- Bridge TV Classic,
- Bridge TV Dance,
- "Твой дом – твоими руками".
Отметим, что количество иностранных каналов, имеющих разрешение на вещание в Беларуси, сокращается в течение последних нескольких месяцев. Так, в 2021 году вещание прекратили российские телеканалы:
- RTVI,
- Russian Musicbox,
- "Мама".
Кроме того, весной 2021 года в стране перестали транслировать канал Euronews. Официальной причиной этого было названо нарушение закона о рекламе, выходившей на телеканале не только на белорусском и русском, но и на английском языках.
Что этому предшествовало
Летом 2021 года в Беларуси прошли обыски у ряда правозащитников и журналистов, в частности польского телеканала "Белсат" и "Радио Свобода". В конце июля 2021 года власти Беларуси предоставили телеканалу "Белсат" статус "экстремистского".
В середине ноября 2021 года "экстремистскими формированиями" в РБ признали также информагентство БелаПАН и старейшую газету страны "Наша Нива". В октябре прошлого года в Беларуси закрыла свое представительство газета "Комсомольская правда", а с 1 января 2022 года в стране также остановило свою работу информагентство "Интерфакс-Запад".