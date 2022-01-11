У Мінінформації зазначили, що за отриманням нових дозволів на трансляцію "уповноважені на те особи до Мінінформу не зверталися".

Важливо У Білорусі силовики масово обшукують журналістів та правозахисників: є затримані

Мовиться про іноземні телепрограми:

Ultra 4K Extreme,

"Телеканал "Діда Мороза",

Bridge TV Classic,

Bridge TV Dance,

"Твій дім – твоїми руками".

Зазначимо, що кількість іноземних каналів, які мають дозвіл на мовлення у Білорусі, скорочується протягом останніх кількох місяців. Так, у 2021 році мовлення припинили російські телеканали:

RTVI,

Russian Musicbox,

"Мама".

Крім того, навесні 2021 року в країні перестали транслювати канал Euronews. Офіційною причиною цього було назва но порушення закону про рекламу, що виходила на телеканалі не лише білоруською та російською, а й англійською мовами.

Що цьому передувало

Влітку 2021 року в Білорусі відбулися обшуки у низки правозахисників та журналістів, зокрема польського телеканалу "Белсат" та "Радіо Свобода". Наприкінці липня 2021 року влада Білорусі надала телеканалу "Белсат" статус "екстремістського".

У середині листопада 2021 року "екстремістськими формуваннями" у РБ визнали також інформагентство БелаПАН та найстарішу газету країни "Наша Нива". У жовтні минулого року в Білорусі закрила своє представництво газета "Комсомольська правда", а з 1 січня 2022 року в країні також зупинило свою роботу інформагентство "Інтерфакс-Захід".