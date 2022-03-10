В Беларуси признали экстремистскими видео из ютуб-канала Дудя

Беларусь "забанила" несколько видео на ютуб-канале российского журналиста и блогера Юрия Дудя. Три его материала признали экстремистскими.

Добавим, что Юрий Дудь едва ли не единственный в России, кто осудил действия Путина и открыто заговорил о войне в Украине.

К теме Дудь считает, что на войне на Донбассе "случилось много ужасного с двух сторон"

Однако некоторые его видео не понравились белорусским властям, и там решили его забанить. В частности, три видео ютуб-канала "ВДудь" признаны экстремистскими материалами на территории Беларуси.

Речь идет о таких видео-материалах:

Комиссаренко – новая жизнь после протестов в Беларуси;

Как жить, если лишают родины;

NEXTA – главное медиа белорусского протеста.

Ранее российский журналист Юрий Дудь взял интервью у писателя Бориса Акунина, который представляет себя в оппозиции к власти в России. Последний спрогнозировал, что ждет россиян – детали читайте здесь.

Кроме того, писатель Борис Акунин считает, что конфликт на Донбассе спровоцировал именно президент России Владимир Путин. И то, что он там сейчас делает, – это преступление.

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