В Беларуси признали экстремистскими видео из ютуб-канала Дудя
Источник:телеграм-канал Nexta
Беларусь "забанила" несколько видео на ютуб-канале российского журналиста и блогера Юрия Дудя. Три его материала признали экстремистскими.
Добавим, что Юрий Дудь едва ли не единственный в России, кто осудил действия Путина и открыто заговорил о войне в Украине.
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Однако некоторые его видео не понравились белорусским властям, и там решили его забанить. В частности, три видео ютуб-канала "ВДудь" признаны экстремистскими материалами на территории Беларуси.
Речь идет о таких видео-материалах:
- Комиссаренко – новая жизнь после протестов в Беларуси;
- Как жить, если лишают родины;
- NEXTA – главное медиа белорусского протеста.
Ранее российский журналист Юрий Дудь взял интервью у писателя Бориса Акунина, который представляет себя в оппозиции к власти в России. Последний спрогнозировал, что ждет россиян – детали читайте здесь.
Кроме того, писатель Борис Акунин считает, что конфликт на Донбассе спровоцировал именно президент России Владимир Путин. И то, что он там сейчас делает, – это преступление.
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