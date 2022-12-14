Проверка боеготовности армии Беларуси: минимум 20 танков переправляют на полигон в Гродно

В Беларуси минимум 20 танков переправляют на полигон под Гродно. Сейчас длится второй день внезапной проверки боеготовности белорусской армии.

К проверке боеготовности войск начинают привлекаться новые части и соединения вооруженных сил Беларуси. Также есть информация, что к проверке будут привлечены несколько механизированных батальонов.

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Как идет проверка боеготовности армии Беларуси

Подразделения сил немедленного реагирования (СНР) из состава 11-й (ппд – Слоним) и 19-й (ппд –Заслоново, Лепельский район) механизированных бригад получили задачи совершить марш на полигоны вооруженных сил Беларуси, в том числе с преодолением водных преград,

– отметили в мониторинговой группе.

Также к проверке привлекли 2 танковые роты 7 отдельного танкового батальона – это минимум 20 танков Т-72Б вооруженных сил Беларуси. Отмечается, что подразделения должны совершить марш по пункту дислокации на полигон "Гожский" в Гродненский район.

Кроме того, есть информация, что к проверке будет привлечено:

40-й отдельный механизированный батальон 11 омбр,

105-й отдельный механизированный батальон 11 омбр,

инженерно-саперный батальон 11 омбр.

Пока нет информации о перемещении подразделений 19 омбр. Однако ожидается, что подразделения этой бригады будут форсировать реку Березина на переправе, которую навели в Борисовском районе.



В Беларуси 20 танков переправляют на полигон в Гродно / карта "Беларускі Гаюн"

В Беларуси начали внезапную проверку боеготовности войск

В Белоруссии приступили к внезапной проверке боевой готовности. Это делают по приказу самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.

В минобороны страны отметили, что мероприятия будут носить комплексный характер, войскам предстоит в кратчайшие сроки выдвинуться в назначенные районы, осуществить их инженерное оборудование, организовать охрану и оборону, а также навести мостовые переправы через реки Неман и Березина.