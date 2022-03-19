В Беларуси решили ужесточить условия хранения оружия для силовиков

Белорусские законодатели решили изменить порядок хранения оружия для силовиков. Теперь оружие должно быть в специальных помещениях, что сделает невозможным доступ к нему третьих лиц.

В Беларуси решили внезапно ужесточить условия хранения оружия для силовиков. Главная цель – "сделать невозможным завладение оружием третьими лицами".

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Новые правила

Новый порядок оборота военного, служебного, гражданского оружия и боеприпасов предполагает необходимость их хранения только в специально оборудованных помещениях. Эти помещения должны обеспечивать безопасность их хранения и исключать доступ посторонних лиц.

Если таких помещений нет, силовики должны сдать оружие ближайшим подразделениям, в которых такие помещения есть. Также оружие может быть передано органам внутренних дел или пограничной службе.

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