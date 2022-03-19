У Білорусі вирішили раптово посилити умови зберігання зброї для силовиків. Головна мета – "унеможливити заволодіння зброєю третіми особами".

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Нові правила

Новий порядок обігу військової, службової, цивільної зброї та боєприпасів передбачає необхідність їх зберігання лише у спеціально обладнаних приміщеннях. Ці приміщення мають "забезпечувати безпеку їх зберігання та виключати доступ сторонніх осіб".

Якщо ж таких приміщень немає, силовики мають здати зброю найближчим підрозділам, у яких такі приміщення є. Також зброю можуть передавати органам внутрішніх справ чи прикордонній службі.

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