В Беларуси россияне бесцеремонно разъезжают на ворованных в Украине автомобилях

После того, как российские войска отступили с севера Украины, на территории Беларуси стали фиксировать множество автомобилей без номерных знаков, но с отметками "V" и "Z". Преимущественно – в Гомеле.

В издании обратили внимание на то, что в начале полномасштабной войны России с Украиной находящийся на территории Беларуси автопарк российской армии состоял только из УАЗов и "Газелей".

Важно Раздевали и заставляли приседать, – Денисова рассказала, как россияне издевались над военными женщинами

Но впоследствии у российских боевиков начали появляться гражданские автомобили таких марок и моделей, которых не было в их автопарке.

Уже ни для кого не новость, что российская армия первая в мире по мародерству. В частности, оккупанты обворовывали дилерские центры авто и забирали личные авто украинцев – это подтверждали как и власти Украины, так и люди, которые с этим столкнулись.

Оккупанты безнаказанно разъезжают на угнанных автомобилях в соседней стране

Очевидно, пропавшие автомобили с Севера Украины можно найти на территории Беларуси:

На одной из автотрасс заметили грузовик без номерных знаков с рекламой украинского бренда "Гавриловские цыплята", но на его кузове была нарисована буква V.

Кроме того, белорусские журналисты заметили движение легковых автомобилей марок: Kia Sportage, VW Crafter, Peugeot Partner, которые двигались у автомобилей со спецсигналами.

Неравнодушные белорусы присылали фотографии с подобными машинами еще в марте. Некоторые из них были без сопровождения, некоторые вообще припаркованы во дворах многоэтажных домов в белорусских городах.

В издании "Наша Ніва" обратили внимание на то, что движение автомобилей без номерных знаков является нарушением белорусских ПДД. Также у журналистов возникли вопросы, как эти авто проходят контроль на границе между Украиной и Беларусью.

Автомобили без номерных знаков с пометками "Z" и "V": фото "Наша Ніва"

На тему – в Буче оккупанты беспощадно грабили квартиры: смотрите видео