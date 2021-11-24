Решение было одобрено 23 ноября в 115 годовщину создания ресурса. Постановление предусматривает до 7 лет лишения свободы всем, кто опубликует или перепостит материалы "Нашей Нивы".
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Сайт "Нашей Нивы" перестал работать
В Беларуси 8 июля перестал работать сайт "Нашей Нивы". В министерстве информации страны заявили, что заблокировали его "на основании уведомления генеральной прокуратуры".
Кроме того, лукашенковские силовики провели обыски журналистов. Впоследствии стало известно об аресте:
- сотрудника Андрея Скурко;
- главного редактора Ягора Марциновича.
На данный момент оба представителя средств массовой информации остаются под стражей.
Наступление на СМИ в Беларуси: коротко
- В Беларуси введена уголовная ответственность за подписку на оппозиционные телеграмы.
- В октябре признали экстремистским телеграм-канал оппозиционера Светланы Тихановской.
- Министерство информации страны заблокировало сайт немецкой медиакомпании Deutsche Welle.