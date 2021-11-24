Рішення схвалили 23 листопада у 115 річницю створення ресурсу. Ухвала передбачає до 7 років позбавлення волі всім, хто опублікує чи перепостить матеріали "Нашої Ніви".

Читайте також Білоруський портал TUT.BY видалив зі соцмереж пости за півтора року через тиск режиму Лукашенка

Сайт "Нашої Ніви" перестав працювати

У Білорусі 8 липня перестав працювати сайт "Нашої Ніви". В міністерстві інформації країни заявили, що заблокували його "на підставі повідомлення генеральної прокуратури".

Окрім цього, лукашенківські силовики провели обшуки журналістів. Згодом стало відомо про арешт:

співробітника Андрія Скурка;

головного редактора Ягора Марціновича.

Наразі обидва представники засобів масової інформації залишаються під вартою.

Зверніть увагу! Білоруська асоціація журналістів поінформувала, що загалом у країні 29 представників ЗМІ перебувають під арештом, відбувають покарання або очікують суду.

Наступ на ЗМІ у Білорусі: коротко