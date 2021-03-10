Белорусский МИД разозлило поведение польского дипломата. Консул принял участие в неофициальном мероприятии, посвященном "дню проклятых солдат".

Ежи Тимофеюк был участником неофицийноий церемонии польских бойцов сопротивления времен Второй мировой войны.

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Мероприятие посвятили дню "проклятых солдат". Он состоялся 28 февраля в Бресте. В событии вязли участие представители связанных с Польшей неправительственных и молодежных организаций.

Кто такие "Проклятые солдаты"

Это польские подпольные антикоммунистические группировки времен Второй мировой войны. Их количество по разным оценкам составляла от 120 до 180 тысяч человек. Они противостояли спецслужбам СССР и подчиненных им ведомствам.



Считается, что "Проклятых солдат" польские спецслужбы полностью искоренили до 1947 года, однако один из членов движения Юзеф Франчак погиб в битве в 1963 году.

В белорусском правительстве заявили, что поляки виновны в "военных преступлениях" и "геноциде" против белорусского народа.

Белорусская сторона не ставит и никогда не ставила под сомнение возможность и важность взаимодействия дипломатов с собственной диаспорой. Вместе с тем в нашей стране разжигание расовой, национальной, религиозной или иной социальной розни или вражды и реабилитация нацизма является уголовным преступлением,

– напомнили во внешнеполитическом ведомстве.

В белорусском МИД добавили, что участием в этом мероприятии польский представитель грубо нарушил нормы международного права, в частности, Венскую конвенцию о консульских сношениях.

В ответ Польша отсылает белорусского дипломата.

Обратите внимание! Чаще всего исключают российских дипломатов по обвинению в шпионаже. Например, в 2021 году уже бло два инцендента – в деле с Францией и Нидерландами.