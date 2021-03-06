Франция и Россия тайно обменялись высылками дипломатов из-за шпионажа, – СМИ
В конце 2020 года между Москвой и Парижем вспыхнул шпионский скандал, который держали в условиях секретности. Франция выслала одного из сотрудников экономического отдела российского посольства. На такой шаг пошла и Россия.
Источник:Les Echos
По информации СМИ, россиянина поймали на шпионаже. Официальный Париж решил выслать дипломата из страны.
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Россиянина поймали на шпионаже
Россия, в свою очередь, сделала аналогичный шаг: заставила покинуть российскую территорию сотрудника экономического отдела посольства Франции.
Как отметило издание, эти меры не были обнародованы, ведь Париж и Москва пытались поддерживать нормальные отношения. Хотя у ЕС с Россией возникло напряжение из-за отравления оппозиционера Алексея Навального.
Российских дипломатов нередко высылают на родину
Такие шаги европейских стран в отношении российских дипломатов – не редкость. Так в феврале 2021 года от одного представителя России избавились Германия, Швеция и Польша. Однако этому предшествовал аналогичный шаг Москвы: шведских, польских и немецких дипломатов признали персонами нон грата за поддержку в суде Навального.
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А еще раньше, в августе 2020 года российских дипломатов-шпионов высылала Словакия, а в январе – Болгария.
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