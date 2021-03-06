В конце 2020 года между Москвой и Парижем вспыхнул шпионский скандал, который держали в условиях секретности. Франция выслала одного из сотрудников экономического отдела российского посольства. На такой шаг пошла и Россия.

По информации СМИ, россиянина поймали на шпионаже. Официальный Париж решил выслать дипломата из страны.

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Россиянина поймали на шпионаже

Россия, в свою очередь, сделала аналогичный шаг: заставила покинуть российскую территорию сотрудника экономического отдела посольства Франции.

Как отметило издание, эти меры не были обнародованы, ведь Париж и Москва пытались поддерживать нормальные отношения. Хотя у ЕС с Россией возникло напряжение из-за отравления оппозиционера Алексея Навального.

Российских дипломатов нередко высылают на родину

Такие шаги европейских стран в отношении российских дипломатов – не редкость. Так в феврале 2021 года от одного представителя России избавились Германия, Швеция и Польша. Однако этому предшествовал аналогичный шаг Москвы: шведских, польских и немецких дипломатов признали персонами нон грата за поддержку в суде Навального.

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А еще раньше, в августе 2020 года российских дипломатов-шпионов высылала Словакия, а в январе – Болгария.