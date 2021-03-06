Наприкінці 2020 року між Москвою та Парижем спалахнув шпигунський скандал, який тримали в умовах секретності. Франція вислала одного зі співробітників економічного відділу російського посольства. На такий крок пішла і Росія.

За інформацією ЗМІ, росіянина впіймали на шпигунстві. Офіційний Париж вирішив вислати дипломата з країни.

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Росіянина впіймали на шпигунстві

Росія, своєю чергою, зробила аналогічний крок: змусила покинути російську територію співробітника економічного відділу посольства Франції.

Як зазначило видання, ці заходи не були оприлюднені, адже Париж та Москва намагались підтримувати нормальні відносини. Хоча у ЄС з Росією виникло напруження через отруєння опозиціонера Олексія Навального.

Російських дипломатів нерідко висилають на батьківщину

Такі кроки європейських країн щодо російських дипломатів – не поодинокі. Так у лютому 2021 року по одному представнику Росії позбулись Німеччина, Швеція та Польща. Проте цьому передував аналогічний крок Москви: шведських, польських та німецьких дипломатів визнали персонами нон ґрата за підтримку в суді Навального.

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А ще раніше, у серпні 2020 року російських дипломатів-шпигунів висилала Словаччина, а у січні – Болгарія.