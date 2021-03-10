Білоруське МЗС розізлила поведінка польського дипломата. Консул взяв участь в неофіційному заході, присвяченому "дню проклятих солдатів".

Єжи Тимофеюк був учасником неофіційноїй церемонії вшанування польських бійців опору часів Другої світової війни.

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Захід присвятили дню "проклятих солдатів". Він відбувся 28 лютого в Бресті. У події вязли участь представники пов'язаних з Польщею неурядових та молодіжних організацій.

Хто такі "Прокляті солдати" Це польське підпільне антикомуністичне угрупування часів Другої світової війни. Їхня кількість за різними оцінками становила від 120 до 180 тисяч осіб. Вони протистояли спецслужбам СРСР і підпорядкованих їм відомствам.



Вважається, що "Проклятих солдатів" польські спецслужби повністю викорінили до 1947 року, проте один з членів руху Юзеф Франчак загинув у битві в 1963-му році.

В білоруському уряді заявили, що поляки винні у "військових злочинах" і "геноциді" проти білоруського народу.

Білоруська сторона не ставить і ніколи не ставила під сумнів можливість і важливість взаємодії дипломатів з власної діаспорою. Разом з тим в нашій країні розпалювання расової, національної, релігійної або іншої соціальної ворожнечі або ворожнечі і реабілітація нацизму є кримінальним злочином,

– нагадали в зовнішньополітичному відомстві.

У білоруському МЗС додали, що участю в цьому заході польський представник грубо порушив норми міжнародного права, зокрема, Віденську конвенцію про консульські зносини.

У відповідь Польща відсилає білоруського дипломата.

Зверніть увагу! Найчастіше виключають російських дипломатів через звинувачення у шпигунстві. Наприклад, у 2021 році вже бло два інцендента – у справі з Францією та Нідерландами.