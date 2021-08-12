В Беларуси задержали экс-кандидата на выборах президента Дмитриева
Источник:правозащитный центр "Весна"
Белорусские силовики утром 12 августа задержали Андрея Дмитриева. Он был кандидатом на скандальных президентских выборах 2020 года.
Пока неизвестно, где находится Дмитриев. Причину его задержания также не называют.
К теме Очередная жертва Лукашенко: белорусские власти требовали депортировать футболиста Шкурина из России
Правозащитники отметили, что Дмитриев является сопредседателем общественного движения "Говори правду", членом оргкомитета "Нашей партии" и делегатом виртуальной платформы "Сход".
Задержание экс-посла
12 августа силовики провели обыски у 22 делегатов "Схода". Часть из них после допросов отпустили. Однако бывшему послу Беларуси в Словакии Игорю Лещеню не повезло – его задержали и увезли в неизвестном направлении. Сейчас место пребывания дипломата неизвестно.Справка. "Сход" – это цифровая площадка, которую создали для выражения интересов и мнений белорусов. Инициатива позволяет народу выдвигать и выбирать своих представителей.
Что известно об Андрее Дмитриеве
Во время предвыборной компании кандидат в президенты общался исключительно на белорусском языке. По результатам голосования он занял 4 место среди 5 кандидатов. За него якобы проголосовал 1,21% избирателей.
Сейчас Дмитриев продвигает "Нашу партию". Он утверждает, что выходить на улицу недостаточно, а партия дает людям возможность объединяться.