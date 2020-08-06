Президент Беларуси Александр Лукашенко сделал неожиданное заявление. По его словам, в стране задержали нескольких человек с американскими паспортами. Жены задержанных якобы работают в Госдепе США.

Об этом Александр Лукашенко заявил во время совещания, посвященного обсуждению безопасности избирательной кампании, передает БЕЛТА.

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Заявление Лукашенко о задержанных прозвучало в контексте того, что против Беларуси "идет гибридная война", но государство "не допустит дестабилизации во время выборов".

Речь идет не только о задержании участников закрытой военной компании ("Вагнера" ​​– 24 канал)... СМИ пугают нас, что нас здесь хотят захватить американцы, "натовцы". Некоторых людей задержали с американскими паспортами, женатых с американками, которые работают в Госдепе. Но их со штыками наперевес защищают российские руководители,

– сказал Лукашенко.

Его заявление представляется довольно странным, учитывая и то, что каких-либо других деталей о задержании и о каких "российских руководителях" идет речь, Лукашенко не вспомнил.

"Не важно, американец, госдеповец или принадлежит к демократической партии... Участвовали в предвыборной кампании в России, получили за это хорошие деньги. Сегодня хайпуются на территории Беларуси. Я думаю: американцы сейчас их начнут защищать. Ничего подобного. Деньги застилают глаза, позеленели от этих денег: кто платит, за того и поют", – только коротко добавил он.

В конце своей речи Лукашенко также добавил, что против страны "ведут гибридную войну" и "неприятностей можно ждать отовсюду".

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Обратите внимание! Президентские выборы в Беларуси должны состояться 9 августа.

Главную конкуренцию на них Лукашенко представляет лидер оппозиции Светлана Тихановская, вокруг которой объединилось несколько штабов незарегистрированных ЦИК кандидатов.

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