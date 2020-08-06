В Беларуси задержали нескольких человек с паспортами США, – Лукашенко
Президент Беларуси Александр Лукашенко сделал неожиданное заявление. По его словам, в стране задержали нескольких человек с американскими паспортами. Жены задержанных якобы работают в Госдепе США.
Об этом Александр Лукашенко заявил во время совещания, посвященного обсуждению безопасности избирательной кампании, передает БЕЛТА.
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Заявление Лукашенко о задержанных прозвучало в контексте того, что против Беларуси "идет гибридная война", но государство "не допустит дестабилизации во время выборов".
Речь идет не только о задержании участников закрытой военной компании ("Вагнера" – 24 канал)... СМИ пугают нас, что нас здесь хотят захватить американцы, "натовцы". Некоторых людей задержали с американскими паспортами, женатых с американками, которые работают в Госдепе. Но их со штыками наперевес защищают российские руководители,
– сказал Лукашенко.
Его заявление представляется довольно странным, учитывая и то, что каких-либо других деталей о задержании и о каких "российских руководителях" идет речь, Лукашенко не вспомнил.
"Не важно, американец, госдеповец или принадлежит к демократической партии... Участвовали в предвыборной кампании в России, получили за это хорошие деньги. Сегодня хайпуются на территории Беларуси. Я думаю: американцы сейчас их начнут защищать. Ничего подобного. Деньги застилают глаза, позеленели от этих денег: кто платит, за того и поют", – только коротко добавил он.
В конце своей речи Лукашенко также добавил, что против страны "ведут гибридную войну" и "неприятностей можно ждать отовсюду".
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Выборы президента в Беларуси: коротко о главном
- За пост президента в Беларуси 9 августа будут бороться 5 кандидатов: Александр Лукашенко, Светлана Тихановская, Анна Конопацкая, Андрей Дмитриев и Сергей Черечня.
- Основной оппоненткой Лукашенко считают Тихановскую.
- Она выдвинула свою кандидатуру, когда ее мужа – блогера Сергея Тихановского задержали и отправили за решетку. Впоследствии вокруг Тихановской объединились другие оппозиционные кандидаты, которых, в частности, отказалась регистрировать на президентские выборы ЦИК Беларуси.
- С начала избирательной кампании правозащитники насчитали более 700 задержанных: участников "цепей солидарности", членов инициативных групп, активистов, политиков, блогеров, журналистов и просто прохожих на улицах.
- Ранее в Беларуси запретили публиковать реальные данные соцопросов о поддержке действующего президента Александра Лукашенко. Однако еще до вступления в силу этого запрета местное издание "Наша Нива" таки обнародовало результаты опроса. Выяснилось, что Лукашенко поддерживают всего 3% населения.