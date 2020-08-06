Президент Білорусі Олександр Лукашенко зробив несподівану заяву. За його словами, у країні затримали кількох осіб з американськими паспортами. Дружини затриманих начебто працюють у Держдепі США.

Про це Олександр Лукашенко заявив під час наради, присвяченій обговоренню безпеки виборчої кампанії, передає БЕЛТА.

Раніше Справа вагнерівців: Лукашенко запросив до Білорусі генпрокурорів України та Росії

Заява Лукашенка про затриманих пролунала у контексті того, що проти Білорусі "йде гібридна війна", але держава "не допустить дестабілізації під час виборів".

Йдеться не лише про затримання членів приватної воєнної компанії ("Вагнера" – 24 канал)... ЗМІ лякають нас, що нас тут хочуть захопити американці, "натовці". Деяких людей затримали з американськими паспортами, одружених з американками, які працюють у Держдепі. Але їх з багнетами напереваги захищають російські керівники,

– сказав Лукашенко.

Його заява видається доволі дивною, зважаючи й на те, що будь-яких інших деталей про затримання та про яких "російських керівників" йдеться, Лукашенко не згадав.

"Не важливо, американець, держдепівець чи належить до демократичної партії… Брали участь у передвиборчій кампанії в Росії, отримали за це хороші гроші. Сьогодні хайпуються на території Білорусі. Я думаю: американці зараз їх почнуть захищати. Нічого подібного. Гроші застилають очі, позеленіли від цих грошей: хто платить, за того і співають", – лише коротко додав він.

Наприкінці своєї промови Лукашенко також додав, що проти країни "ведуть гібридну війну" і "неприємностей можна чекати звідусіль".

До теми Захід, Україна або Росія: Лукашенко заявив про гібридну війну проти Білорусі