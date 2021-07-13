Соответствующую информацию обнародовал государственный телеканал, ссылаясь на Комитет госбезопасности Беларуси. СМИ также анонсировали, что обнародуют так называемое "полное расследование".
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В Беларуси заявили, что поймали всех "террористов"
В Комитете госбезопасности заявили, что якобы сейчас происходят следственные действия. В частности говорится о:
- попытке поджога лесозаготовительной техники в одном из районов Минской области;
- попытке подрыва объекта связи российской воинской части под Вилейкой;
- покушении на тележурналиста Григория Азаренко.
В Беларуси якобы установили, "что приказы поджигать, взрывать и убивать отдавали из-за границы гражданином Германии через телеграм-чат".
Что этому предшествовало
- Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в стране начали "антитеррористическую операцию".
- Также Лукашенко пригрозил высказать претензии канцлеру Ангеле Меркель и "кое-кому из руководства Германии".
- 2 июля в Беларуси якобы заявили о закрытии границы с Украиной. Украинские пограничники объяснили, что границу не закрывали.
- 12 июля в белорусском МИД прокомментировали заявление Лукашенко о закрытии границы с Украиной. Для бизнеса, туризма и перемещения обычных граждан препятствий нет.
- Перед тем белорусский журналист Александр Бураков заявил, что пока представители СМИ не понимают, что происходит в стране. Ведь продолжается глобальная зачистка.