Сообщается, что перевозка осуществляла КамАЗ на белорусских номерах. Теоретически в кузове может перевозиться от 6 до 15 аналогичных авиабомб.
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Что такое ФАБ-500?
ФАБ-500 – 500 килограммовая авиабомба общего назначения с осколочно-фугасной боевой частью, преимущественно используемой воздушными силами России.
Такие бомбы оккупанты сбрасывают с начала войны против Украины, в частности, они использовались для бомбардировки Харькова.
Мощное оружие неизбирательного действия оккупанты применяют против мирного населения. Аналогичные авиабомбы нашли, в частности, вблизи Чернигова.
Раньше мы рассказывали что такое вакуумная бомба и как она работает: