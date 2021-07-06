Решение об отмене разрешений 5 июля приняло Министерство информации Беларуси. Украинские СМИ якобы нарушали местное законодательство.

Читайте также Путин и Лукашенко попали в список "врагов свободы прессы": в перечне есть лидер страны ЕС

В Беларуси заблокировали украинские телеканалы

На территории Беларуси аннулировали разрешения на вещание 2 украинских каналов – UA и KVARTAL TV.

Основанием для принятия решения стало нарушение действующего законодательства в части, касающейся специализаций иностранных СМИ,

– заявили в ведомстве.

Там утверждают, что в эфире каналов "обнаружили не заявленную при получении разрешений рекламу".

Обратите внимание! 10 июня Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания запретил трансляцию в Украине белорусского государственного телеканала "Беларусь 24". Основанием для этого стали запрещенные для трансляции в Украине произведения и фильмы с участием актеров, внесенных в перечень тех, кто угрожает нацбезопасности.

Каналы UA и KVARTAL TV: что о них известно