Решение об отмене разрешений 5 июля приняло Министерство информации Беларуси. Украинские СМИ якобы нарушали местное законодательство.
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В Беларуси заблокировали украинские телеканалы
На территории Беларуси аннулировали разрешения на вещание 2 украинских каналов – UA и KVARTAL TV.
Основанием для принятия решения стало нарушение действующего законодательства в части, касающейся специализаций иностранных СМИ,
– заявили в ведомстве.
Там утверждают, что в эфире каналов "обнаружили не заявленную при получении разрешений рекламу".
Каналы UA и KVARTAL TV: что о них известно
- Квартал TV – украинский развлекательный канал, входящий в конгломерат "1+1 Media". Транслирует телесериалы и программы производства студии "Квартал 95".
- UA: Первый всеукраинский общественный телеканал в составе Национальной общественной телерадиокомпании. Пришел на смену государственному телеканалу, что молвил с 1939 года под логотипами УТ, УТ-1 и Первый национальный.