Рішення про скасування дозволів 5 липня прийняло Міністерство інформації Білорусі. Українські ЗМІ нібито порушували місцеве законодавство.

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У Білорусі заблокували українські телеканали

На території Білорусі анулювали дозволи на мовлення 2 українських каналів – UA і KVARTAL TV.

Підставою для ухвалення рішення стало порушення чинного законодавства в частині, що стосується спеціалізацій іноземних ЗМІ,

– заявили у відомстві.

Там стверджують, що в ефірі каналів "виявили не заявлену при отриманні дозволів рекламу".

Зверніть увагу! 10 червня Національна рада з питань телебачення та радіомовлення заборонила трансляцію в Україні білоруського державного телеканалу "Білорусь 24". Підставою для цього стали заборонені для трансляції в Україні твори та фільми за участю акторів, внесених до переліку тих, хто загрожує нацбезпеці.

Канали UA та KVARTAL TV: що про них відомо