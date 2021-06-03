Беларусь уже почти 2 недели находится в авиаизоляции. 25 мая авиакомпаниям государства запретили летать на территорию Европейского Союза.

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В какие страны летает "Белавиа"

  • Армения;
  • Азербайджан;
  • Россия;
  • Грузия;
  • Израиль;
  • Казахстан;
  • Турция;
  • Узбекистан;
  • ОАЭ.

В то же время, по данным телеграм-канала "Беларусь головного мозга", 6 государств требуют, чтобы их авиакомпании обходили воздушное пространство Беларуси. Говорится о:

  • Польше;
  • Португалии;
  • Греции;
  • Болгарии;
  • Дании;
  • Ирландии.

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Почему Беларусь оказалась в воздушный изоляции

  • 23 мая в Минске посадили пассажирский самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. Все потому, что белорусские диспетчеры заявили о заминировании воздушного судна. Заметим, никакой взрывчатки так и не нашли.
  • Белорусские силовики задержали 2 пассажиров – основателя оппозиционного телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича и его девушку-россиянку Софью Сапегу.
  • Такие действия белорусских властей вызвали возмущение международного сообщества. Ряд стран мира, среди которых и Украина, прекратил авиасообщение с государством.