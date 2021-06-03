Білорусь вже майже 2 тижні перебуває в авіаізоляції. 25 травня авіакомпаніям держави заборонили літати на територію Європейського Союзу.

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У які країни літає "Белавіа"

  • Вірменія;
  • Азербайджан;
  • Росія;
  • Грузія;
  • Ізраїль;
  • Казахстан;
  • Туреччина;
  • Узбекистан;
  • ОАЕ.

Водночас, за даними телеграм-каналу "Беларусь головного мозга", 6 держав вимагають, аби їхні авіакомпанії оминали повітряний простір Білорусі. Мовиться про:

  • Польщу;
  • Португалію;
  • Грецію;
  • Болгарію;
  • Данію;
  • Ірландію.

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Чому Білорусь опинилася у повітряний ізоляції

  • 23 травня у Мінську посадили пасажирський літак Ryanair, який летів з Афін до Вільнюса. Все тому, що білоруські диспетчери заявили про замінування повітряного судна. Зауважимо, ніякої вибухівки так і не знайшли. 
  • Білоруські силовики затримали 2 пасажирів – засновника опозиційного телеграм-каналу NEXTA Романа Протасевича та його дівчину-росіянку Софію Сапегу.
  • Такі дії білоруської влади викликали обурення міжнародної спільноти. Низка країн світу, серед яких і Україна, припинили авіасполучення з державою.