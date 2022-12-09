В Бельгии арестовали заместителя главы Европарламента: ее связывают с махинациями по ЧМ-22

Федеральная прокуратура Бельгии арестовала вице-президента Европарламента Еву Кайли. Ее обвиняют в коррупции при выборе Катара для проведения чемпионата мира.

По данным федеральной прокуратуры, Кайли задержали на горячем.

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Кроме того, ранее полиция также провела обыски в 16 местах в Брюсселе, арестовав для допроса четырех человек. Эта операция связана с возможным взяточничеством со стороны Катара.

Остальные двое арестованных:

лоббист, имя которого не называется,

профсоюзный деятель Лука Висентини.

Последний в прошлом месяце был избран генеральным секретарем Международной конфедерации профсоюзов (МКП), насчитывающим 200 миллионов членов по всему миру.

Что известно об Еве Кайле

Это бывшая телеведущая, а с 2014 года – депутат Европарламента от греческой партии. В этом году она также заняла кресло вице-президента Европейского парламента, отвечая, в частности, за отношения с Ближним Востоком.

По некоторым данным, Катар, принимающий ныне чемпионат мира по футболу, пытался повлиять на решение Европейского парламента, давая большие суммы денег. В ходе обысков следователи изъяли в целом:

около 600 тысяч евро наличными,

большое количество компьютерной техники,

несколько мобильных телефонов.

Чемпионат мира по футболу в Катаре в 2022 году должен был начаться 21 ноября. Но ФИФА перенесла начало турниру. Матч-открытие ЧМ-2022 прошел 20 ноября. И сыграл в нем именно Катар против Эквадора. Тогда же и прошла церемония открытия.