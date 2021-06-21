Месяц держал в страхе всю страну: в Бельгии нашли мертвым снайпера-дезертира

В Бельгии нашли мертвым 46-летнего снайпера Юргена Конингса. Месяц назад он бежал из казармы, взяв с собой 4 противотанковые ракетные установки, пулемет и бронежилет.
Месяц вся страна жила в страхе. А уже 20 июня в сети сообщили, что снайпера-дезертира нашли мертвым.
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В Бельгии нашли мертвым опасного снайпера
Бельгийского солдата Юргена Конингса, обвиняемого в ультраправом экстремизме и объявленного в розыск, нашли мертвым,
– говорится в сообщении.
Конингс еще 17 мая бежал из казармы, прихватив с собой оружие – 4 противотанковые ракетные установки, пулемет и бронежилет.
Снайпер хотел отомстить вирусологам за коронавирус
Мужчина заявил, что "планирует уничтожить" вирусологов из-за пандемии COVID-19. После этого заявления службы безопасности страны объявили его в розыск с определением "серьезная угроза".
Целью снайпера стал известный вирусолог Бельгии Марк Ван Ранст. В день побега Конингс 3 часа ждал профессора под его домом. После этого вирусолог и его семья вынуждены были скрываться.
На поиски Конингса потратили много денег
На безрезультатные поиски Конингса потратили 650 тысяч евро налогоплательщиков. В частности, эти деньги были предназначены на доплаты для солдат за службу в выходные, бронированную технику и использование боевого вертолета NH90.