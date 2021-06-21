Місця вся країна жила у страху. А вже 20 червня у мережі повідомили, що снайпера-дизертира знайшли мертвим.

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У Бельгії знайшли мертвим небезпечного снайпера

Бельгійського солдата Юргена Конінгса, обвинуваченого в ультраправому екстремізмі та оголошеному в розшук, знайшли мертвим,

– йдеться у повідомленні.

Конінгс ще 17 травня втік з казарми, прихопивши зі собою зброю – 4 протитанкові ракетні установки, кулемет і бронежилет.

Снайпер хотів помститися вірусологам за коронавірус

Чоловік заявив, що "планує знищити" вірусологів через пандемію COVID-19. Після цієї заяви служби безпеки країни оголосили його в розшук з визначенням "серйозна загроза".

Метою снайпера став відомий вірусолог Бельгії Марк Ван Ранст. У день втечі Конінгс 3 години чекав професора під його будинком. Після цього вірусолог та його сім'я змушені були ховатися.

На пошуки Конінгса витратили багато грошей

На безрезультатні пошуки Конінгса витратили 650 тисяч євро платників податків. Зокрема, ці гроші були призначені на доплати для солдатів за службу у вихідні, броньовану техніку і використання бойового вертольота NH90.