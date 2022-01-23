В Бельгии полиция водометами разогнала митинг против карантинных ограничений

В Брюсселе около 50 тысяч человек вышли на митинг против карантинных ограничений и вакцинации. Полиция применила против них водометы и слезоточивый газ.

Люди вышли на улицу бельгийской столицы с плакатами под крики "Свободу!". Правоохранители объявили несколько предупреждений демонстрантам, после чего начали разгонять митинг.

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Что происходило в Брюсселе

По некоторым данным, количество митингующих составило не 50 000, а более 100 человек.

Митингующие проигнорировали предупреждения правоохранителей и просьбы разойтись. Поэтому они решили применять водометы и слезоточивый газ.

Также митингующие преследовали журналистов, которые освещали протест. Нескольких медийщиков ударили и повредили несколько камер.

Между правоохранителями и митингующими происходили столкновения. Последние даже попытались забросать полицию камнями. Одна из стычек произошла под зданием Европарламента.

Информации о пострадавших или жертвах пока нет.

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