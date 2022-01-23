Люди вийшли на вулицю бельгійської столиці з плакатами під вигуки "Свободу!". Правоохоронці оголосили кілька попереджень демонстрантам, після чого почали розганяти мітинг.

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За деякими даними, кількість мітингувальників становила рне 50 000, а понід 100 осіб.

Мітингувальники проігнорували повередження правоохоронців та прохання розійтися. Тому вони вирішили застосувати водомети та сльозогінний газ.

Також мітингувальники переслідували журналістів, які висвітлювали протест. Кількох медійників ударили та пошкодили кілька камер.

Між правоохоронцями та мітингувальниками відбувалися сутички. Останні навіть спробували закидати поліцію камінням. Одна із сутичок відбулася під будівлею Європарламенту.

Інформації про постраждалих або жертв поки немає.

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