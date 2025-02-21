Начальник Генерального штаба Бельгии Фредерик Вансина рассказал, что повлекло такое решение. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его интервью газете Le Soir.

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Почему Бельгия отложила передачу F-16

По словам Вансины, задержка в передаче истребителей возникла из-за проблем с поставками американских истребителей F-35, которые должны заменить F-16 в военно-воздушных силах Бельгии. Однако, начальник бельгийского Генштаба говорит, что Бельгия надеется начать поставлять первые самолеты с конца этого года.

Мы будем страной, которая предоставит больше всего F-16 Украине. Это огромный вклад нашей страны,

– говорит Вансина.

Он отметил, что некоторые истребители можно будет использовать в боевых действиях, поскольку они не пересекут порог в 8000 часов налета. В то же время другие самолеты, которые достигнут этого порога, по словам Вансины, "украинцы могут использовать как запчасти".

Заметим, что ранее, как сообщали в Belga News Agency, министр обороны Бельгии Людвин Дедондер также заявила, что поставка первой партии F-16 для Украины была отложена из-за отсутствия достаточно подготовленных пилотов и дефицит необходимых запчастей для самолетов.