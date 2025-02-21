Начальник Генерального штабу Бельгії Фредерік Вансіна розповів, що спричинило таке рішення. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на його інтерв'ю газеті Le Soir.

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Чому Бельгія відклала передачу F-16

За словами Вансіни, затримка у передачі винищувачів виникла через проблеми з постачанням американських винищувачів F-35, які повинні замінити F-16 у військово-повітряних силах Бельгії. Однак, начальник бельгійського Генштабу каже, що Бельгія сподівається почати постачати перші літаки з кінця цього року.

Ми будемо країною, яка надасть найбільше F-16 Україні. Це величезний внесок нашої країни,

– каже Вансіна.

Він зазначив, що деякі винищувачі можна буде використовувати в бойових діях, оскільки вони не перетнуть поріг у 8000 годин нальоту. Водночас інші літаки, які досягнуть цього порогу, за словами Вансіни, "українці можуть використовувати як запчастини".

Зауважимо, що раніше, як повідомляли у Belga News Agency, міністерка оборони Бельгії Людивін Дедондер також заявила, що поставка першої партії F-16 для України була відкладена через відсутність достатньо підготовлених пілотів та дефіцит необхідних запчастин для літаків.