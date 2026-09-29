Как сообщил на своем официальном телеграм-канале президент Украины Владимир Зеленский, договоренности удалось достичь в результате переговоров с бельгийским руководством. Поставка самолетов будет осуществлена в максимально сжатые сроки для быстрого ввода машин в строй.
Помимо самих самолетов, оборонное ведомство Украины уже получило срочные партии авиационных боеприпасов. Среди ключевых поставщиков этого вооружения – Бельгия и Испания.
Когда Россия ежедневно усиливает эскалацию, необходимо расширять возможности по сбиванию воздушных целей и защите людей,
– отметил Владимир Зеленский.
Он отдельно поблагодарил премьер-министра Бельгии Барта де Вевера и все бельгийское правительство за значительную помощь на фоне массированных российских атак.