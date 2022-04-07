Бельгия заблокировала 877 транзакций россиян на почти 200 миллиардов евро

Бельгия заблокировала транзакции на сумму более 196 миллиардов евро в соответствии с санкциями Европейского Союза против России.

О соответствующем решении сообщило Министерство финансов Бельгии. Столь высокая сумма связана с ценными бумагами, сосредоточенными в стране.

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В заявлении Министерства финансов Бельгии говорится, что замороженные активы принадлежат 877 лицам и 62 организациям, фигурирующим в европейском списке санкций.

Необычно высокая сумма относительно небольшой страны объясняется тем, что Бельгия является страной, где базируется такая клиринговая компания как Euroclear, специализирующаяся на расчетах по операциям с ценными бумагами,

– говорится в публикации.

Кроме того, в Бельгии базируется также международная банковская система обмена сообщениями Swift, которая в результате санкций разорвала связи с семью российскими банками.

Кроме заблокированных транзакций, Бельгия заморозила активы на сумму 2,7 миллиарда евро, принадлежащие подпадающим под санкции физическим и юридическим лицам.

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