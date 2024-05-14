Во вторник, 14 мая, о тревожном утре в соответствующем российском городе писали как вражеские телеграм-каналы, так и официальные кремлевские СМИ. 24 Канал собрал из указанных информресурсов сообщения о ситуации в Белгороде.

Смотрите также Россияне наступают на Харьковщине и подошли под Волчанск: как изменилась линия фронта за неделю

Что известно о ситуации в Белгороде

Итак, ровно в 05:00 жители Белгорода слышали сирену из-за ракетной опасности. Уже через несколько минут начали появляться сообщения о многочисленном количестве взрывов.

Над Белгородом сработала наша система ПВО. Сбито несколько воздушных целей на подлете к городу,

– через час после объявления тревоги написал Вячеслав Гладков, губернатор российского региона.

Паблики публикуют видео, на которых видно, что жители в Белгороде были изрядно напуганы работой так называемой "российской ПВО". В частности, один мужчина жалуется на то, что закрыт подъезд и уже что-то горит.

Взрывы в Белгороде и нарекания людей: смотрите видео с телеграм-каналов

По словам губернатора, предварительно, есть одна пострадавшая, у которой осколочное ранение позвоночника с повреждением спинного мозга. Женщину доставили в больницу, где ей медики начали оказывать помощь.

Гладков добавляет, что в результате "отражения ПВО воздушной атаки" повреждено в Белгороде:

остекление в 21 квартире, 9 многоквартирных домах;

кровли в трех частных жилых домовладениях;

окна и фасад общеобразовательной школы №15;

один коммерческий объект, 6 автомобилей.

Обратите внимание! Как констатирует российский чиновник, также поражены линии электропередач. Аварийные службы подключают резервные линии.

Вероятно, поврежден коммерческий объект, о котором упоминал Гладков, – это фитнесклуб "Санта-Моника". Собственно, телеграм-каналы отмечают, что здание заведения на проезде Автомобилистов подверглось разрушениям.

В Белгороде было неспокойное утро / Фото последствий взрывов из телеграм-каналов

Смотрите также Курс на долгую войну и баланс между "башнями Кремля": для чего Путину Белоусов и что будет с Шойгу

Неспокойно было и в Белгородском районе. Губернатор поспешил обвинить Вооруженные Силы Украины в атаке и заявить, что в поселке Северном пробита кровля частного жилого домовладения, в селе Репном поврежден один автомобиль.