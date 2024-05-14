У вівторок, 14 травня, про тривожний ранок у відповідному російському місті писали як ворожі телеграм-канали, так і офіційні кремлівські ЗМІ. 24 Канал зібрав зі зазначених інформресурсів повідомлення про ситуацію в Бєлгороді.

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Що відомо про ситуацію в Бєлгороді

Отже, рівно о 05:00 жителі Бєлгорода чули сирену через ракетну небезпеку. Уже через декілька хвилин почали з'являтися повідомлення про численну кількість вибухів.

Над Бєлгородом спрацювала наша система ППО. Збито кілька повітряних цілей на підльоті до міста,

– через годину після оголошення тривоги написав Вячеслав Гладков, губернатор російського регіону.

Пабліки публікують відео, на яких видно, що жителі в Бєлгороді були неабияк нажахані роботою так званої "російської ППО". Зокрема, один чоловік скаржиться на те, що закритий під'їзд і уже щось горить.

Вибухи у Бєлгороді та нарікання людей: дивіться відео з телеграм-каналів

За словами губернатора, попередньо, є одна постраждала, у якої осколкове поранення хребта із пошкодженням спинного мозку. Жінку доправили до лікарні, де їй медики почали надавати допомогу.

Гладков додає, що внаслідок "відбиття ППО повітряної атаки" пошкоджено в Бєлгороді:

скління у 21 квартирі, 9 багатоквартирних будинках;

покрівлі у трьох приватних житлових домоволодіннях;

вікна та фасад загальноосвітньої школи №15;

один комерційний об'єкт, 6 автомобілів.

Зверніть увагу! Як констатує російський посадовець, також уражено лінії електропередач. Аварійні служби під'єднують резервні лінії.

Ймовірно, пошкоджений комерційний об'єкт, про який згадував Гладков, – це фітнесклуб "Санта-Моніка". Власне, телеграм-канали зазначають, що будівля закладу на проїзді Автомобілістів зазнала руйнувань.

У Бєлгороді був неспокійний ранок / Фото наслідків вибухів з телеграм-каналів

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Неспокійно було і в Бєлгородському районі. Губернатор поспішив звинуватити Збройні Сили України в атаці та ствердити, що у селищі Сєвєрному пробито покрівлю приватного житлового домоволодіння, у селі Рєпному пошкоджено один автомобіль.