Местные СМИ сообщают о пожарах во многих районах города, в частности в центре. Также известно, что повреждения получили как частные дома, так и многоэтажки. Под обрушившимся бетоном оказались несколько автомобилей.

Что известно об ударе по Белгороду?

Беспилотники начали атаковать город после 12 ночи. Местные телеграм-каналы тогда публиковали кадры со звуками дронов, работой ПВО и взрывами. Также поступала информация, что над городом в нескольких местах поднимался дым.

Взрывы и дым в Белгороде после атаки БПЛА: смотрите видео

Впоследствии местные телеграм-каналы сообщили, что загорелись автомобили и дома – один частный и несколько многоквартирных. В то же время поступала информация о сильном пожаре, однако что именно подверглось удару – не указали. Вполне вероятно, что это стало следствием работы ПВО, РЭБ и падения обломков.

Пожары в Белгороде в результате работы ПВО / Фото "Пепел. Белгород", "Блэтгород"

Кроме того, один из ударов пришелся на район местной телебашни.



Дым в районе телебашни Белгорода после удара БПЛА / Фото "Пепел. Белгород"

Что говорят местные власти об атаке?

По словам губернатора Белгородской области Александра Шуваева, "в результате взрывов БПЛА" загорелись два автомобиля на парковке многоквартирного дома. Также загорелся частный дом.

По предварительной информации, якобы повреждены более четырех многоквартирных домов, административное здание, социальный и коммерческий объекты. Шуваев добавил, что уже известно о 13 пострадавших.

Добавим, что губернатор Белгородской области ранее воевал против Украины, поэтому доверие к его словам – минимальное.

Смотрите видео яркого прилета в Белгороде

По данным оппозиционного ресурса Astra, между поврежденными зданиями, на расстоянии В нескольких кварталах от каждого из них находится отделение УФСБ по Белгородской области. Кроме того, еще одно поврежденное здание расположено в 600 метрах от Белгородской ТЭС.

В Белгороде могло произойти нападение на управление ФСБ / Фото Astra

Отметим, что беспилотники также летают над Краснодарским краем, Рязанской областью и регионами Поволжья.

Последствия удара по Белгороду: смотрите видео

Последний раз дроны провели серьезную атаку на Белгород ночью 3 августа. Тогда в городе также вспыхнули масштабные пожары. По информации OSINT-аналитиков, дрон, в частности, попал в здание Белгородского государственного технологического университета. Там могут разрабатывать и испытывать системы управления беспилотниками.