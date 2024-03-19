Белгород может спать спокойно (в подвале)

Сейчас же процессы, происходящие в приграничной зоне, указывают на то, что формирования из состава неравнодушных и здравомыслящих граждан России превращают пограничную зону в серую.

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Напомню, что год назад так называемые российские военкоры жаловались, что украинцы высаживают на левый берег Херсонской области ДРГ и с этим якобы ничего и никто не может сделать. Эти высадки со временем привели к тому, что на левом берегу Херсонщины возникла серая зона. Через некоторое время эта серая зона окрасилась в цвет плацдармов, одним из наиболее известных из которых является плацдарм в Крынках.

Собственно, а что мы наблюдаем сегодня в приграничье с Россией? Именно так – создание серой зоны. Для чего? Для того чтобы, она превратилась со временем в плацдарм. Замечу, что одно маленькое село Крынки создает такое давление на левом берегу, что вся группа войск "Днепр" стагнирует. Владимир Путин неоднократно убеждает плебс, что в Крынках у россиян только санитарные потери и вообще Крынки якобы давно под контролем армии России.

Хотите услышать от Путина вскоре что-то вроде "У нас под Козинкой только санитарные потери!", "Наши войска полностью зачистили Грайворон!"? Услышите!

Меня больше всего пока интересует другой вопрос: а насколько глубоко эта серая зона может простираться по территории России?

От Журавлевки до Белгорода – 30 километров, а сам Белгород, пока не под силу российским добровольцам, которые воюют на стороне света. Не хватает ресурса. Но – всему свое время. Прежде чем взяться за сам Белгород, следует создать условия. А создание условий, серой зоны и плацдармов – это время.

А потому, пока Белгород может спать спокойно. Но в подвалах. Или в Рязани. Это лучший вариант – все белгородцы в Рязань! Все в Рязань!