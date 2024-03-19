Бєлгород може спати спокійно (у підвалі)

Зараз же процеси, що відбуваються в прикордонній зоні, вказують на те, що формування зі складу небайдужих і розсудливих громадян Росії перетворюють прикордонну зону у сіру.

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Нагадаю, що рік тому так звані російські військкори бідкалися, що українці висаджують на лівий берег Херсонської області ДРГ і з цим, мовляв, нічого й ніхто не може вдіяти. Ці висадки з часом призвели до того, що на лівому березі Херсонщини виникла сіра зона. Через якийсь час ця сіра зона забарвилася в колір плацдармів, одним з найбільш відомих з яких є плацдарм у Кринках.

Власне, а що ми спостерігаємо сьогодні у прикордонні з Росією? Саме так – створення сірої зони. Для чого? Для того, щоб вона перетворилася з часом на плацдарм. Зауважу, що одне маленьке село Кринки створює такий тиск на лівому березі, що вся група військ "Дніпро" стагнує. Владімір Путін неодноразово переконує плебс, що в Кринках у росіян лише санітарні втрати та взагалі Кринки нібито давно під контролем армії Росії.

Хочете почути від Путіна незабаром щось на кшталт "У нас під Козинкою тільки санітарні втрати!", "Наші війська повністю зачистили Грайворон!"? Почуєте!

Мене найбільше поки що цікавить інше питання: а наскільки глибоко ця сіра зона може простягатися територією Росії?

Від Журавлівки до Бєлгорода – 30 кілометрів, а сам Бєлгород, поки що не під силу російським добровольцям, що воюють на боці світла. Бракує ресурсу. Але – усьому свій час. Перш ніж взятися за сам Бєлгород, слід створити умови. А створення умов, сірої зони та плацдармів – це час.

А тому, поки що Бєлгород може спати спокійно. Але у підвалах. Або в Рязані. Це найкращий варіант – усі бєлгородці у Рязань! Усі в Рязань!