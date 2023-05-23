Как рассказывают местные СМИ, сначала в Белгороде прогремел взрыв. После этого в небо поднялся столб дыма, передает 24 Канал.

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Говорят о прилете по ФСБ и МВД

В сети распространяется фото и видео. Очевидцы отмечают, что поздно вечером мог случиться прилет в здания ФСБ и МВД.

Иронически на взрывы в Белгороде отреагировал активист Сергей Стерненко. Он сообщил в своем телеграме о взрыве и написал: "Снова бомбу на себя уронили?"

В Белгороде виднеется дым на месте взрыва: смотрите видео

Интересно, что другие РосСМИ активно подхватили информацию о прилете по зданиям ФСБ и МВД. Предполагают, что на них сбросили с дрона взрывчатку. Собственно, на крыше одного из домов виднеется дым.

Говорят о прилете по сооружению ФСБ и МВД: смотрите видео

Что говорит о ситуации местные власти

Так называемый губернатор Гладков, которого днем облагали бранью местные жители, отреагировал на взрывы. Он отметил, что ВСУ якобы обстреляли населенный пункт Борисовка. По его словам, предварительно обошлось без пострадавших.

С квадрокоптера сбросили взрывное устройство на одно из административных сооружений, возгорания нет, крыша пробила. Все службы выехали на место,

– добавил он.

Местные власти говорят о прилете по административному сооружению: смотрите видео

Крайне неожиданно, что он не использовал любимую басню о работе ПВО. Вместо этого взялся за новую легенду о якобы "атаке дронами".

Заметим, что Белгородщину лихорадит с самого утра 22 мая. Оккупанты жаловались на якобы "прорыв ДРГ".

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