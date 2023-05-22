Собственно, штурмом. Ведь в России подумали, что живут у Бога за пазухой, поэтому никто укрытие к возможным непредсказуемым случаям в Белгороде не готовил. В результате люди паниковали, жаловались, проклинали власть и пытались силой прорваться в закрытое бомбоубежище, передает 24 Канал.

Читайте также Россияне жалуются из-за якобы "прорыв ДРГ" в Белгородской области: что происходит на самом деле

Россияне в панике не попали в хранилище

Собственно жители Белгородской области, которым ежедневно скармливали обстрелы Украины как "работу ПВО", почувствовали на себе лишь маленькую долю того, что переживаем мы. И, конечно, захотели укрыться от угрозы.

Но бомбоубежища закрыты и пробраться внутрь просто невозможно. Настоящей героиней ролика, выложенного в сеть, стала Мария Ивановна. Она рассказала все, что думает о губернаторе Гладкове и вообще местных властях.

Я Мария Ивановна Петрушка. Передайте губернатору Гладкову, что он – п***рас!

– подчеркнула она.

Россияне штурмуют укрытие и проклинают местные власти: смотрите видео (внимание, нецензурная брань, 18+)

Она, активно размахивая руками, рассказывала о падение бомб и сетовала на власть. Мол, что не понимает "за что они там деньги получают, п***расы".

Паника в Белгородской области: что известно