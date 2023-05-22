Власне, штурмом. Адже у Росії подумали, що живуть у Бога за пазухою, тож ніхто укриття до можливих непередбачуваних випадків у Бєлгороді не готував. У результаті, люди панікували, бідкалися, проклинали владу та намагалися силою прорватися у зачинене бомбосховище, передає 24 Канал.

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Росіяни у паніці не потрапили у сховище

Власне, мешканці Бєлгородської області, яким щоденно згодовували обстріли України як "роботу ППО", відчули на собі лиш маленьку частку того, що переживаємо ми. І, ясна річ, захотіли сховатися від загрози.

Але бомбосховища закриті і пробратися всередину просто неможливо. Справжньою героїнею ролика, який виклали у мережу, стала Марія Іванівна. Вона розповіла все, що думає про губернатора Гладкова та взагалі місцеву владу.

Я Марія Іванівна Петрушка. Передайте губернатору Гладкову, що він – п***рас!

– наголосила вона.

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Вона, активно розмахуючи руками, розповідала про падіння бомб і нарікала на владу. Мовляв, що не розуміє "за що вони там гроші отримують, п***раси".

Паніка у Бєлгородській області: що відомо