Отметим, что 24 мая глава ЧВК "Вагнера" встречался с представителями российских областей, граничащих с Украиной. В Институте по изучению войны проанализировали заявления, сделанные Пригожином. В частности, по поводу рейда в Белгородской области.

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Пригожин призвал усиливать оборону

"Повар Путина" предложил этим областям создать дополнительные окопы, блиндажи, а также позаботиться об огневой защите вдоль границы. Мол, это позволит более эффективно защищаться от возможных военных угроз.

Интересно, что именно Пригожина и коррупцию считают виновными в том, что российским добровольцам практически беспрепятственно удалось пробраться на Белгородщину. Это подчеркивал представитель легиона "Свобода России", который добавил, что "повар Путина" мог разворовать 125 миллионов долларов, направленных на оборону.

Вернемся к предложениям Пригожина. Он еще и отметил необходимость усилить присутствие вдоль границы русских войск. Также считает, что следует расширить вооружение пограничников, а еще переквалифицировать их из пулеметов на гранатометы.

Пригожин заявил, что рейд 22 мая общероссийских проукраинских сил в Белгородскую область продемонстрировал, что России не хватает сил быстрого реагирования, необходимых для защиты своих границ от военных угроз,

– говорят в Институте.

Аналитики отметили, что "повар Путина" также заявил, что всеобщая мобилизация россиян неизбежна. Он решил снова проехаться по верхушке, подчеркнув, что для исправления дефицита рабочей силы руководство страны больше не может просто щелкнуть пальцами.

Причем, убежден Пригожин, всеобщая мобилизация должна начаться немедленно. Это позволило бы обеспечить жителей России необходимой подготовкой. Мол, на этот процесс уходит четыре – шесть месяцев.

Защита вагнеровцев себя не оправдала

В Институте отметили, что ЧВК "Вагнера", а также российские войска занимались укреплением приграничных районов. Собственно, рейд в Белгородской области продемонстрировал, что в этих "усилиях" были значительные недостатки.

Обратили внимание аналитики на сумму. Она выше, чем озвучивал представитель "Свободы России". Так, губернатор области Вячеслав Гладков 9 марта сообщил, что власти потратили 10 миллиардов рублей (около 132 миллионов долларов) на строительство укреплений "Засечная Линия" вдоль границы Белгородщины с Украиной.

Кстати, о строительстве комплекса укреплений под названием "Линия Вагнера" Пригожин заявлял еще в октябре 2022 года. Она должна была пролегать по территории Луганской, Донецкой, а также Белгородской областей. Тогда "повар Путина" критиковал бюрократическую машину России за то, что не поддерживала его проект.

Составители отчета считают, что новые призывы укреплять регионы, вероятно, не будут иметь существенного эффекта. Сам Пригожин попытается воспользоваться тревожностью в Белгородской области. С ее помощью глава ЧВК "Вагнера" может усилить свое внутреннее влияние.