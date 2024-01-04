Белгород принимает эстафету: в городе – громкие взрывы

Поздним вечером очень неспокойно было и для жителей Белгорода. Российский город перехватил эстафету у полуострова Крым. В нем также раздаются громкие взрывы.

Итак, около 22:30 в Белгороде стало очень громко. Об этом начали активно писать местные телеграм-каналы и сами жители. Вскоре насчитали не менее шести взрывов.

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В Белгороде – ракетная опасность

Об этом в 22:38 известили местные телеграм-каналы. Жителей призвали оставаться дома и не подходить к окнам. Через несколько мгновений местные жители стали выкладывать в сеть видео. На одном из них слышен очень громкий взрыв, сопровождающий вой автомобильных сигнализаций.

В Белгороде очень громко: смотрите видео

В Белгороде раздалось достаточно много взрывов. Как говорят телеграм-каналы, это могло работать ПВО. Что бы там ни происходило, слышно очень красиво и громко.

Местные снимают последствия взрывов: смотрите видео

Вскоре в сеть стали излагать последствия взрывов. Местами перевернуты автомобили, местами – воронки. Скажем, ПВО в Белгороде работает максимально эффективно. Иначе и не скажешь.

Вероятные фото последствий взрывов в Белгороде / Фото из местных телеграм-каналов

Камера зафиксировала прилет в Белгороде: смотрите видео

Так называемое министерство обороны России уже успело отчитаться. Будто бы удалось сбить 10 украинских ракет РСЗО "Ольха" над Белгородской областью.

Обратим внимание, что из Белгородской области враг ежедневно атакует Харьков и область. И не исключено, что в этот раз российские военные снова стремились бить по Украине, но что-то пошло не так.

В Новороссийске тоже было громко