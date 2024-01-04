Местные жители сообщают в соцсетях о громком взрыве в Новороссийске. Соцсетями уже ходят кадры с места событий.

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Что известно о "хлопке" в Новороссийске

Телеграм-канал "Крымский ветер" пишет, что вечером 4 января в Новороссийске было громко. По предварительным данным, российская ПВО пыталась сбить ракету.



Вероятные последствия работы ПВО в Новороссийске / Фото "Крымского ветра"

Известно, что вражеские телеграм-каналы призвали россиян не распространять соцсетями фото и видео с места событий. Также жителей страны-агрессорки попросили вообще не обсуждать в комментариях то, что произошло в Новороссийске.

Пока неизвестно, удалось ли оккупантам сбить ракету. Информация о возможных прилетах в России уточняется.

Обратите внимание! Россия в 2023 году перебросила часть Черноморского флота из временно оккупированного Крыма в Новороссийск. Причиной послужили успешные атаки Украины на вражеские военные корабли.