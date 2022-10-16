Поражения второй армии мира не могут не влиять на моральное состояние граждан России. Около 65 тысяч оккупантов уже отправились на концерт в Кобзон. Также в "арсенале" Путина большое количество раненых солдат, которым уже негде оказывать медицинскую помощь.

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Белгородцы жалуются на переполненные больницы

Быть "вне политики" и игнорировать войну против Украины россиянам все труднее. Особенно почувствовали это жители прифронтовых районов. Эту информацию подтвердили в Генштабе.

Уровень морально-психологического состояния населения в приграничных районах русского населения существенно снизился. В частности, это вызвано отсутствием медицинской помощи для гражданских,

– написал в фейсбуке военный орган.

Кроме того, отметили, что по имеющейся информации, жителям Белгородской области отказываются оказывать медицинскую помощь. Это связано с мобилизацией медицинских работников и тем, что больницы переполнены ранеными военными.

Конечно, самая большая заслуга в этом Вооруженных Сил Украины. Граждане России могут "поблагодарить" за отсутствие медицинской помощи наших солдат, а также своего президента, который решил начать "спецаальную военную операцию".

Поражения россиян на фронте: актуальная информация

В оперативном командовании "Юг" рассказали, что военные ВСУ продолжают уничтожать российских оккупантов на Юге. В частности, 16 октября они испепелили под оккупированной Каховкой Херсонской области склад с боеприпасами. Хотя уже середина осени, однако "хлопок" продолжает цвести на захваченных Россией территориях.

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В Генеральном штабе сообщили, что украинские защитники обезвредили более 100 оккупантов в Запорожской области. Также нашим бойцам удалось отразить атаки вблизи 8 городов.

Похоже, что наши военные скоро смогут не только полакомиться херсонскими арбузами, но и – мелитопольской черешней. Воины ВСУ намекают на военные успехи в регионе.

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