Поразки "другої армії світу" не можуть не впливати на моральний стан громадян Росії. Близько 65 тисяч окупантів уже відправились на концерт до Кобзона. Також в "арсеналі" Путіна велика кількість поранених вояків, яким уже ніде надавати медичну допомогу.

Читайте також Окупанти евакуюють з Херсонщини так звані "державні установи"

Бєлгородці скаржаться на переповнені лікарні

Бути "поза політикою" та ігнорувати війну проти України росіянам все важче. Особливо відчули це на собі жителі прифронтових районів. Цю інформацію підтвердили в Генштабі.

Рівень морально-психологічного стану населення у прикордонних районах Російської значно знизився. Зокрема, це викликано відсутністю медичної допомоги для цивільних,

– написали у фейсбуці військового органу.

Окрім того, там зазначили, що за наявною інформацією, жителям Бєлгородської області відмовляються надавати медичну допомогу. Це пов'язано з мобілізацією медичних працівників та тим, що лікарні переповнені пораненими військовими.

Звісно, що найбільша заслуга в цьому Збройних Сил України. Громадяни Росії можуть "подякувати" за відсутність медичної допомоги нашим солдатам, а також своєму президенту, який вирішив розпочати "спєцаальную воєнную опєрацию".

Поразки росіян на фронті: актуальна інформація

В оперативному командуванні "Південь" розповіли, військові ЗСУ продовжують знищувати російських окупантів на Півдні. Зокрема, 16 жовтня вони спопелили під окупованою Каховкою на Херсонщині склад з боєприпасами. Хоч уже середина осені, однак "бавовна" продовжує цвісти на загарбаних Росією теренах.

Читайте також Певна частка правди може бути, – Гуменюк прокоментувала прогнози звільнення Херсона

У Генеральному штабі повідомили, що українські захисники знешкодили понад 100 окупантів на Запоріжжі. Також наших бійцям вдалось відбили атаки поблизу 8 міст.

Схоже, що наші військові скоро зможуть не тільки "поласувати" херсонськими кавунами, а й – мелітопольською черешнею. Вояки ЗСУ натякають на військові успіхи в регіоні.

Варте уваги – експерт розповів, що Росія боїться контрнаступу Збройних Сил: дивіться відео