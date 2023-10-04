Об этом сообщают российские СМИ. Сами оккупанты утверждают, что в очередной раз "работает противовоздушная оборона России", передает 24 Канал.

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В Белгороде и Брянске раздавались взрывы

Сначала взрывы прогремели в российском Белгороде. В частности, очевидцы сообщили, что громкие звуки в городе было слышно около 1 часа 24 минуты по местному времени.

В Белгороде слышали взрывы: смотрите видео

Через 4 – 5 минут громко было уже и в русском Брянске. Там также очевидцы говорили, что раздавались взрывы "так близко, что даже подскочили".

Впоследствии громко было и в Брянске: смотрите видео

В конце концов, неизвестные взрывы прокомментировал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он решил успокоить граждан, сказав, что в области якобы работает ПВО и "сбивает враждебные цели".

Губернатор подчеркнул, что оперативные службы уточняют информацию о последствиях земли. По предварительным данным, пострадавших и разрушений якобы нет.

В то же время мониторинговые телеграм-каналы отметили, что вероятной причиной взрывов в приграничной территории России с Украиной могут быть удары по пусковым установкам российских захватчиков, которыми они регулярно обстреливают нашу территорию. Следует заметить, что они не выходили на пусковые пункты, поэтому такая информация может быть полной правдой.

В России постоянно раздаются громкие взрывы