Прилеты сняли на камеру жители Смоленска. Их уже обнародовали в соцсетях, информирует 24 Канал.
К теме Повреждена производственная база, у России большие проблемы, – ГУР об ударе по Смоленскому авиазаводу
Момент удара дронов по авиазаводу в Смоленске
В первый день октября российский город Смоленск атаковали "неизвестные" дроны. Конечно, россияне не могли не запечатлеть прилеты по стратегическому объекту. На обнародованных в сети кадрах можно увидеть, что после взрывов в небо вздымался дым. Также слышны жители Смоленска, которые говорят, что военные пытались сбить беспилотники стрелковым оружием.
Заметим, что цель атаки – Смоленский авиазавод, где оккупанты производят ракеты "воздух – земля" Х-59. Предприятие являлось частью корпорации "Тактическое ракетное вооружение". Известно, что 3 из 4 дронов повредили предприятие.
Момент атаки БПЛА на Смоленский авиазавод: смотрите видео
Атака Смоленского авиазавода 1 октября: что известно
- 1 октября Смоленский авиазавод атаковали ударные дроны, в результате чего пострадали производственные мощности. По словам представителя ГУР, теперь у россиян серьезные проблемы. Он подчеркнул, что разведка не будет комментировать, что прилетело и откуда, но этот факт подтверждают и дальше такая практика будет продолжена.
- Заметим, что 3 из 4 БпЛА попали в цель, нанеся значительные повреждения производственным мощностям военного предприятия. Известно, что завод был частью механизма, производимого ракетами Х-59. Они могут преодолевать расстояние до 300 км.
- Известно, что предприятие производит и собственную продукцию, однако основной акцент идет на ремонт и техническое обслуживание ранее выпущенных лайнеров, поставки комплектующих для других авиационных предприятий. Где расположен Смоленский авиазавод, куда прилетели БпЛА – читайте здесь.