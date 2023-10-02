Об этом сообщил представитель ГУР МО Андрей Юсов в эфире национального телемарафона, информирует 24 Канал. К слову, на этом российском авиазаводе производили ракеты Х-59.

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ГУР прокомментировало удар по Смоленскому авиазаводу

По словам Юсова, после атаки были затронуты темпы производства.

Повреждена производственная база, нарушены темпы производства. И это повлекло за собой серьезные проблемы для агрессора,

– заявил представитель разведки.

Он подчеркнул, что ГУР не будет комментировать, что прилетело и откуда, но этот факт подтверждают и далее такая практика будет продолжена.

Что известно об ударе по Смоленскому авиазаводу 1 октября

1 октября ударные дроны атаковали Смоленский авиазавод в России, где производили ракеты Х-59. Это подтвердили в украинской разведке.

Известно, что 3 из 4 БпЛА попали в цель, нанеся значительные повреждения производственных мощностей военного предприятия.

Отмечается, что ракета Х-59 класса "воздух-поверхность" – одна из тех, которыми оккупанты чаще всего обстреливают военные и гражданские объекты в Украине.

Кстати, где расположен Смоленский авиазавод, куда прилетели БпЛА – рассказал 24 Канал.

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