Про це повідомив представник ГУР МО Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал. До речі, на цьому російському авіазаводі виробляли ракети Х-59.

До теми Процес виробництва порушений: показуємо на карті Смоленський авіазавод, куди прилетіли дрони

ГУР прокоментувало удар по Смоленському авіазаводу

За словами Юсова, після атаки були порушені темпи виробництва.

Пошкоджена виробнича база, порушені темпи виробництва. І це спричинило серйозні проблеми для агресора,

– заявив представник розвідки.

Він наголосив, що ГУР не буде коментувати, що прилетіло і звідки, але цей факт підтверджують і далі така практика буде продовжена.

Що відомо про удар по Смоленському авіазаводу 1 жовтня

1 жовтня ударні дрони атакували Смоленський авіазавод у Росії, де виробляли ракети Х-59. Це підтвердили в українській розвідці.

Відомо, що 3 із 4 БпЛА влучили в ціль, завдавши значних пошкоджень виробничих потужностей військового підприємства.

Зазначається, що ракета Х-59 класу "повітря-поверхня" – одна з тих, якими окупанти найчастіше обстрілюють військові та цивільні об’єкти в Україні.

До речі, де розташований Смоленський авіазавод, куди прилетіли БпЛА – розповів 24 Канал.

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