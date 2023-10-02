Про це повідомив представник ГУР МО Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал. До речі, на цьому російському авіазаводі виробляли ракети Х-59.
До теми Процес виробництва порушений: показуємо на карті Смоленський авіазавод, куди прилетіли дрони
ГУР прокоментувало удар по Смоленському авіазаводу
За словами Юсова, після атаки були порушені темпи виробництва.
Пошкоджена виробнича база, порушені темпи виробництва. І це спричинило серйозні проблеми для агресора,
– заявив представник розвідки.
Він наголосив, що ГУР не буде коментувати, що прилетіло і звідки, але цей факт підтверджують і далі така практика буде продовжена.
Що відомо про удар по Смоленському авіазаводу 1 жовтня
- 1 жовтня ударні дрони атакували Смоленський авіазавод у Росії, де виробляли ракети Х-59. Це підтвердили в українській розвідці.
- Відомо, що 3 із 4 БпЛА влучили в ціль, завдавши значних пошкоджень виробничих потужностей військового підприємства.
- Зазначається, що ракета Х-59 класу "повітря-поверхня" – одна з тих, якими окупанти найчастіше обстрілюють військові та цивільні об’єкти в Україні.
- До речі, де розташований Смоленський авіазавод, куди прилетіли БпЛА – розповів 24 Канал.