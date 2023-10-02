Прильоти зняли на камеру жителі Смоленська. Їх вже оприлюднили у соцмережах, інформує 24 Канал.

До теми Пошкоджена виробнича база, Росія має великі проблеми, – ГУР про удар по Смоленському авіазаводу

Момент удару дронів по авіазаводу у Смоленську

У перший день жовтня російське місто Смоленськ атакували "невідомі" дрони. Звісно, росіяни не могли не зафільмувати прильоти по стратегічному об'єкту. На оприлюднених у мережі кадрах можна побачити, що після вибухів у небо здіймався дим. Також чутно мешканців Смоленська, які кажуть, що військові намагалися збити безпілотники стрілецькою зброєю.

Зауважимо, що ціль атаки – Смоленський авіазавод, де окупанти виробляють ракети "повітря – земля" Х-59. Підприємство було частиною корпорації "Тактичне ракетне озброєння". Відомо, що 3 з 4 дронів пошкодили підприємство.

Важливо! Згодом представник ГУР МО Андрій Юсов заявив, що внаслідок атаки було пошкоджено виробничу базу, що призведе до порушення темпів виробництва ракет. Він додав, що це спричинило серйозні проблеми для агресора.

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