Прильоти зняли на камеру жителі Смоленська. Їх вже оприлюднили у соцмережах, інформує 24 Канал.
До теми Пошкоджена виробнича база, Росія має великі проблеми, – ГУР про удар по Смоленському авіазаводу
Момент удару дронів по авіазаводу у Смоленську
У перший день жовтня російське місто Смоленськ атакували "невідомі" дрони. Звісно, росіяни не могли не зафільмувати прильоти по стратегічному об'єкту. На оприлюднених у мережі кадрах можна побачити, що після вибухів у небо здіймався дим. Також чутно мешканців Смоленська, які кажуть, що військові намагалися збити безпілотники стрілецькою зброєю.
Зауважимо, що ціль атаки – Смоленський авіазавод, де окупанти виробляють ракети "повітря – земля" Х-59. Підприємство було частиною корпорації "Тактичне ракетне озброєння". Відомо, що 3 з 4 дронів пошкодили підприємство.
Момент атаки БпЛА на Смоленський авіазавод: дивіться відео
Атака Смоленського авіазаводу 1 жовтня: що відомо
- 1 жовтня Смоленський авіазавод атакували ударні дрони, внаслідок чого постраждали виробничі потужності. За словами представника ГУР, тепер у росіян серйозні проблеми. Він наголосив, що розвідка не буде коментувати, що прилетіло і звідки, але цей факт підтверджують і далі така практика буде продовжена.
- Зауважимо, що 3 із 4 БпЛА влучили в ціль, завдавши значних пошкоджень виробничим потужностям військового підприємства. Відомо, що завод був частиною механізму, який виробляв ракети Х-59. Вони можуть долати відстань до 300 кілометрів.
- Відомо, що підприємство виготовляє і власну продукцію, однак все ж основний акцент йде на ремонт та технічне обслуговування раніше випущених лайнерів, постачання комплектуючих для інших авіаційних підприємств. Де розташований Смоленський авіазавод, куди прилетіли БпЛА – читайте тут.