В Белгороде в России есть военный лагерь комендатуры: там находятся больные и "отказники"

В Белгороде организовали военный лагерь комендатуры. Там временно находятся больные оккупанты и те, которые отказываются воевать против Украины.

В Генштабе говорят, что российские военные разочарованы результатами войны и многие из них отказываются воевать. Их, как и больных, держат в лагере при досудебных обстоятельствах.

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В лагере содержатся российские военнослужащие, которые после лечения выписаны из госпиталей и ждут отправки в подразделения. Также в указанном лагере находятся военнослужащие ВС РФ, которые отказываются от участия в боевых действиях, с ними проводятся меры досудебного дознания,

– говорится в сообщении.

Как известно, Россия всячески пытается привлечь к нападению Беларусь. В Генштабе говорят: один из высокопоставленных чиновников страны заявил, что его армия воевать не собирается.

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